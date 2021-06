Gli Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 a questo prezzo, su Amazon, non li trovi così facilmente. Un ottimo paio di auricolari in ear a prezzo ridicolo: tutta la qualità dei prodotti del colosso cinese, ora a 14,99€ per il Prime Day! Spedizioni super rapide e gratis.

Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2: eccellenti auricolari a prezzo mini

Un design super compatto e un'architettura in ear: studiati per scomparire nell'orecchio, senza dare alcun fastidio. Restano ben saldi anche mentre fai sport!

Dotati di controlli touch direttamente sulle cuffiette, li colleghi in Bluetooth a smartphone, PC, tablet e altre device compatibili e sei pronto. L'autonomia energetica elevata è garantita dalla presenza di una custodia di protezione, che naturalmente ricaricherà i Mi True Wireless Earbuds Basic 2 mentre non le usi.

Questo gioiellino, ora in sconto a 14,99€ su Amazon, fa assolutamente per se sei un tipo “molta sostanza a prezzo accessibile”: Xiaomi è questo e garantisce questo. Sta a te approfittare di questa occasione dell'Amazon Prime Day prima degli altri!

