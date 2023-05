Xiaomi Mi Smart Speaker: ottimo regalo per la Festa della Mamma (-20€)

Trasforma la tua casa o quella di chi ami grazie alla Xiaomi Mi Smart Speaker. Un’ottima soluzione smart che è anche una fantastica idea regalo per la Festa della Mamma. Cosa stai aspettando? Sbrigati e acquistala a soli 39,99 euro, invece di 59,99 euro. Esteticamente è bellissima e si adatta a qualsiasi stile di arredamento. Comoda da usare in qualunque stanza, ti assicuri un prodotto eccezionale.

Prima di tutto è uno smart speaker che assicura musica di alta qualità. Il processore Texas Instruments TAS5805M offre un audio potente e con bassissima distorsione anche ad alto volume. L’altoparlante anteriore da 12W è forte e in grado di garantire un’ampia copertura rendendo così ogni suono coinvolgente e immersivo in tutta la tua casa. Con la regolazione audio DTS professionale HARMAN AudioEFX ridefinisce la portata dello smart speaker.

Xiaomi Mi Smart Speaker: tanta comodità per te o per le persone che ami

Approfitta subito dello sconto di 20 euro e acquista la Xiaomi Mi Smart Speaker sul sito ufficiale del produttore. Per te o per le persone che ami, offre tanta comodità grazie all’assistente vocale Google Assistant integrato. Ti basta dire “Hey Google” per entrare in un mondo fatto di mani libere e comandi vocali. Gestisci tutto ciò che ti è permesso solo con la tua voce. Comandagli di riprodurre la tua musica preferita, alza o abbassa il volume e trova le informazioni del brano che stai ascoltando.

Pianifica la tua giornata aggiungendo eventi e promemoria al tuo calendario. Imposta allarmi e controlla i dispositivi intelligenti in tutta la casa. Insomma, questo smart speaker non è solo bello da vedere, ma anche comodo da utilizzare. Ottimo come idea regalo, diventa un compagno di vita essenziale da cui non potrai più fare a meno. Acquistalo subito a soli 39,99 euro, invece di 59,99 euro, grazie allo sconto di 20 euro offerto da Xiaomi in occasione della Promo Festa della Mamma.

