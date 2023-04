Xiaomi Mi Smart Speaker con 30€ di SCONTO sullo store ufficiale

Acquista ora Xiaomi Mi Smart Speaker a soli 29,99 euro, invece di 59,99 euro. Oltre allo sconto immediato di 20 euro puoi ottenere un ulteriore extra di 10 euro inserendo nell’apposita sezione in carrello il codice coupon XFF10S. Grazie al terzo round dello Xiaomi Fan Festival il risparmio è ancora al primo posto. Assicurati questo incredibile altoparlante intelligente.

Con Google Assistant integrato potrai goderti non solo un suono perfetto, ma anche intelligente. Grazie a un altoparlante da 12W potrai ascoltare la tua musica preferita a una qualità eccezionale. Il driver audio da 63,5 mm regala una perfezione sonora incredibile. Avrai la sensazione di avere la musica in ogni angolo della casa. Alta potenza e bassa distorsione con sofisticati algoritmi dinamici multi-banda.

Xiaomi Mi Smart Speaker a un prezzo ridicolo

Lo Xiaomi Mi Smart Speaker è la soluzione ideale per te che cerchi una cassa audio potente e di alta qualità unita all’Intelligenza Artificiale. Ti basterà dire “Hey Google” per accedere a un mondo di servizi pronti per te. Fai riprodurre la tua musica preferita, controlla il volume, trova le informazioni sul brano che stai ascoltando. Tutto senza utilizzare le mani. Pianifica la tua giornata, imposta allarmi e controlla i dispositivi intelligenti in tutta la casa.

Con i comandi vocali potrai fare tantissime cose grazie al Mi Smart Speaker tuo a soli 29,99 euro, invece di 59,99 euro, inserendo il codice coupon XFF10S. Sbrigati però perché le scorte potrebbero terminare velocemente e, inoltre, in questo momento hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua.

