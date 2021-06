La Xiaomi Mi Smart Body è in offerta su Amazon a soli 24,99€. Il prezzo di listino viene ribassato del 31% e per mezzo di uno sconto effettivo di 11,45€ che rende l'acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi Mi Smart Body: la bilancia smart

La bilancia di Xiaomi è un prodotto che va a ruba: tutti la vogliono e tutti aspettano sempre che vada in saldo. Semplice e lineare, è un prodotto dalle dimensioni ridotte che può essere riposto in bagno senza alcun problema… Anche sotto al mobile.

Il suo essere smart è racchiuso nella possibilità di ottenere informazioni inerenti al proprio corpo. Oltre al più semplice peso corporeo, infatti, questa bilancia è in grado di calcolare:

il grasso corporeo ;

; la massa ossea:

il BMI;

la massa muscolare ;

; il grasso viscerale;

il livello d'idratazione ;

; il punteggio del corpo.

Basta salire sulla piattaforma e aspettare un piccolo frammento di tempo per avere a disposizione tutti i dati sopraelencati.

Tale innovazione è resa possibile dall'integrazione di elettrodi in acciaio inossidabile, dalla tecnologia BIA e dagli algoritmi complessi.

Ogni dato, poi, può essere ritrovato sull'applicazione Mi Fit sul proprio smartphone. La bilancia è infatti dotata di Bluetooth per interagire con il dispositivo e sincronizzare sempre i dati.

È da segnalare che possono essere creati fino a 16 profili distinti e ogni qualvolta si salga sulla bilancia, questa riconoscerà automaticamente l'utente.

La Xiaomi Mi Smart body Scale è disponibile all'acquisto su Amazon a soli 24,99€ nella colorazione bianca. Acquistala oggi e ricevila in 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite per i clienti idonei o per chi sceglie la consegna presso punti di ritiro.

