Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC in Italia: paga dal polso, la PROMO

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, la prima smartband del colosso cinese a supportare i pagamenti dal polso in Italia, sbarca ufficialmente sul nostro mercato. Largamente anticipato, adesso è possibile acquistare il wearable e provare l'esclusiva funzionalità per pagare senza contanti e senza dover prendere fisicamente le carte.

Nonostante il prezzo ufficiale sia di 54,99€, grazie alla promozione di lancio, portai portarlo a casa (per sole 48 ore) a 43,99€ anche da Amazon. A fine articolo, tutti i dettagli.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC: pagamenti dal polso in Italia

Tutte le funzionalità del celeberrimo smartband della compagnia, con una caratteristica in più che lo rende unico: la praticità di pagare direttamente dal polso. Una feature che si potrà sfruttare immediatamente, grazie alla partnership con Nexi e Mastercard. Infatti, basterà abbinare la propria carta – parte del circuito Mastercard ed emessa da Nexi – e iniziare subito a usarla. La configurazione, semplicissima, avviene direttamente attraverso l'app Xiaomi Wear.

Come anticipato, il nuovissimo Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC si potrà acquistare in gran sconto per 48 ore: solo 43,99€ invece di 54,99€. Ecco i dettagli:

Il wearable sarà disponibile dalla mezzanotte del 14 ottobre al prezzo di 54,99€ su mi.com, Amazon e presso tutti gli Xiaomi Store Italia presenti sul territorio. Inoltre, solo per le prime 48h Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC sarà acquistabile al prezzo promozionale di 43,99€ su mi.com e Amazon.

Qualche tempo fa, abbiamo scovato su Amazon in anteprima l'inserzione relativa al dispositivo: il link è stato reso non disponibile dopo poche ore, ma è probabile che sia proprio quello che tornerà attivo a partire dalla mezzanotte del 14 ottobre. Se lo desideri, segnati il link e prova ad aprirlo al momento giusto: potresti essere fra i primi, pochissimi, ad accaparrarsi questo interessante wearable a prezzo ridicolo.