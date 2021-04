Mi Scale 2 è la bilancia smart pesapersone di Xiaomi, oggi si trova in offerta su Amazon a 15,88€ con uno sconto del 36% e un risparmio di oltre 9 euro.

Questo modello si alimenta tramite 3 batterie AAA e si connette allo smartphone via Bluetooth 5.0. L’apposita applicazione è disponibile per dispositivi Android e iOS e consente di tenere traccia delle misurazioni effettuate.

Il design della bilancia smart di Xiaomi è del tutto minimale, la base in palastica è coperta da una lastra in vetro temperato, il logo del brand risalta sulla superficie completamente bianca e priva di altre scritte o indicazioni. Il display LED risulta invisibile quando la bilancia è spenta, torna visibile appena ci si sale su per pesarsi.

Xiaomi Mi Scale 2 regge dai 100g fino ai 150Kg, un range di peso superiore a moltissimi modelli dal costo simile. Oggi la bilancia smart di Xiaomi è disponibile in offerta su Amazon a 15,88€, il prodotto è compatibile con la spedizione Prime con consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

