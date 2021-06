Secondo quanto riferito, il Mi Pad 6 di Xiaomi è in fase di sviluppo; l'azienda darà a questo dispositivo una particolare attenzione alle prestazioni della fotocamera, il ché è una novità assoluta per un prodotto del genere.

Xiaomi Mi Pad 6: un comparto fotografico mai visto su un tablet

L'OEM cinese si sta preparando a lanciare una serie di nuovi dispositivi nelle prossime settimane e mesi, tra cui un nuovo tablet soprannominato Mi Pad 5. Anche se il nuovo tablet deve ancora essere annunciato ufficialmente, le notizie sul suo successore stanno già emergendo online.

Secondo le ultime indiscrezioni, un utente Weibo “Digital Chat Station” ha rivelato che la compagnia stia già iniziando a lavorare sul suo tablet di prossima generazione. Aggiunge anche che l'obiettivo principale del Mi Pad 6 sarà la configurazione della fotocamera e che l'azienda la utilizzerà come punto di forza. Al momento non si sa molto del device in questione.

Parlando del Mi Pad 5 invece, il dispositivo potrebbe essere ufficiale molto presto. Di recente, questo tablet in arrivo è emerso online, con il numero di modello M2105K81C. Ha suggerito che disporrà del modem per la connettività 5G e di una batteria a doppia cella integrata da 4.260 mAh, che equivale a 8.720 mAh.

I rapporti indicano che il prodotto verrà fornito con un display OLED e ci sarà un'altra variante con un pannello LED. Sarà dotato di una risoluzione dello schermo Full HD+ di 2560 x 1600 pixel con frequenza di aggiornamento di 120Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 240Hz.

È probabile che la variante Pro del dispositivo sia alimentata dal chipset Qualcomm Snapdragon 870 insieme al supporto per la connettività 5G. Si dice che sia alimentato da una batteria a doppia cella da 4.260 mAh, che lo rende effettivamente una batteria da 8.720 mAh.

D'altra parte, la variante standard verrà alimentata dal SoC MediaTek Dimensity 1200 che supporta anche la connettività 5G. I dispositivi dovrebbero avere un sensore di impronte digitali montato lateralmente per la sicurezza; non di meno, eseguiranno una versione altamente personalizzata dell'interfaccia utente personalizzata MIUI basata sul sistema operativo Android.

Xiaomi

Tablet