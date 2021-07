Colpiti dall'epidemia nel 2020, l'apprendimento a distanza e il lavoro d'ufficio a distanza hanno portato ad un'impennata delle vendite di dispositivi a grande schermo. Tra questi, il mercato dei tablet è quello che ne ha beneficiato di più. Pertanto, molti produttori di telefonia mobile hanno iniziato a concentrarsi su questo settore. Xiaomi, Huawei e simili non fanno eccezione.

Xiaomi Mi Pad 5: facciamo il punto

Se siete soliti seguire le notizie di questi particolari prodotti, dovreste aver notato che Huawei MatePad 11 è sulla bocca di tutti; il device è appena stato rilasciato sul mercato e gode di HarmonyOS, SoC Snapdragon 865 di Qualcomm e molto altro ancora. Il suo rivale per eccellenza però, sai il Mi Pad 5 di Xiaomi, prossimo al debutto.

Xiaomi non aggiorna la sua linea di tablet da un paio d'anni. Quindi tutti aspettano con impazienza il modello di nuova generazione perché i prodotti della serie Mi Pad dell'OEM cinese sempre stati sotto i riflettori. Per quanto riguarda il futuro tablet del brand, abbiamo sentito che arriverà sul mercato entro la fine di agosto.

Inoltre, la configurazione è abbastanza simile a quella del MatePad 11 di Huawei. Ovviamente, funzionerà con la MIUI personalizzata appositamente da Xiaomi per il tablet Android.

Xiaomi Mi Pad 5 sarà una serie composta da più modelli: uno di questi sarà dotato di un SoC di fascia alta, lo Snapdragon 870 di Qualcomm, per la precisione.

Allo stesso tempo, il tablet dovrebbe essere dotato di uno schermo ad alta frequenza di aggiornamento 2K. Nello specifico, avrà un pannello LCD con risoluzione 2K da 11 pollici. Quest'ultimo supporterà un'elevata frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e una frequenza di adozione del tocco di 480Hz. Quindi sarà in grado di portare maggiori dettagli sui dispositivi a grande schermo.

Inoltre, il Mi Pad 5 supporterà la stilo, proprio come il rivale di casa Huawei. Vale la pena ricordare che i dirigenti di Xiaomi hanno anche rivelato che il sistema MIUI for Pad sarà sviluppato specificamente per i tablet del marchio.

Xiaomi

Tablet