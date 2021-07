Lo Xiaomi Mi Pad 5 è appena stato individuato in un nuovo leak. Una foto dal vivo del tablet è appena emersa online e possiamo notare che il suo design ricorda quello dell'iPad Pro di Apple; non di meno, un altro rapporto ha rivelato che il dispositivo verrà lanciato con la MIUI 12.5 “out of the box”.

Xiaomi Mi Pad 5: facciamo il punto

L'immagine della vita reale è stata condivisa da SlashLeaks, il quale afferma di averla presa da un blogger di Weibo, noto sito web di microblogging cinese. Secondo quanto riferito, questa foto è contestuale al Mi Pad 5 e ci permette di dare uno sguardo al suo pannello posteriore. Il tablet sembra essere piuttosto sottile, con il suo sistema di fotocamere simile al modulo quadrato dell'iPad Pro sul retro. presente anche il logo ufficiale del marchio “Xiaomi”.

Supponendo che l'immagine non sia semplicemente una cover posteriore per il prossimo tablet, il Mi Pad 5 sembra essere elegante e premium. Anche se sembra, ad una prima vista, sembra essere simile al design dell'iPad Pro del gigante con sede a Cupertino. In altre parole, possiamo aspettarci che il gigante tecnologico cinese si rivolga al mercato dei tablet Android di fascia alta con questo nuovo prodotto. Tenete presente che questa è una indiscrezione non confermata al momento, quindi vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale”.

Nelle notizie correlate, un noto informatore su Weibo, @数码闲聊站, ha anche affermato che il tablet di punta dell'OEM cinese verrà lanciato con la MIUI 12.5 out of the box invece della skin personalizzata MIUI 13.

Inoltre, questa informazione non si limita al solo tablet, in quanto il blogger suggerisce che il Mi Mix 4 arriverà anche con la MIUI 12.5, a differenza di quanto riportato da diversi rumor precedenti. Queste sono tutte le informazioni che possiamo fornire al momento, quindi vi invitiamo a restare connessi per ulteriori aggiornamenti.

Xiaomi

Tablet