Xiaomi Mi Pad 5 con Snapdragon 870 potrebbe essere lanciato per primo, mentre la sua iterazione low cost con processore Qualcomm SD860 verrà commercializzata dopo.

Xiaomi Mi Pad 5: perché questa scelta?

È stato riferito che il tablet Mi Pad 5 di Xiaomi arriverà in più configurazioni. Ci sarà una versione di fascia alta alimentata dal chipset Snapdragon 870, mentre il modello meno potente presenterà il processore Snapdragon 860. Un nuovo leak ha rivelato che le due iterazioni verranno lanciate separatamente.

Secondo l'utente Weibo di @熊猫很禿然, il Mi Pad 5 con un processore Snapdragon 870 arriverà per primo. Questo modello non solo avrà un processore più potente, ma avrà anche una fotocamera principale da 48 MP e il supporto per la ricarica rapida cablata da 67 W.

La versione Snapdragon 860 che arriverà più tardi e costerà meno avrà una fotocamera principale da 12 MP e una tecnologia di ricarica rapida da 22,5 W molto più lenta. Abbiamo anche sentito parlare di una versione del tablet con Snapdragon 768G ma non si sa molto su questa variante.

Le fughe di notizie hanno rivelato che la serie Mi Pad 5 avrà un display da 11 pollici con una risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Xiaomi dovrebbe anche lanciare una versione 5G del modello alimentato da Snapdragon 870, ma i modelli di fascia bassa potrebbero attenersi al Wi-Fi.

Molti fan stanno aspettando il nuovo tablet Mi Pad, il che non sorprende poiché l'ultimo modello, il Mi Pad 4, è stato rilasciato nel 2018.

Il tablet conterrà il supporto per la stilo capacitiva M Pen e ci sarà (opzionale) una cover tastiera che permetterà al dispositivo di aumentare le funzioni e le features legate alla produttività.

Xiaomi

Tablet