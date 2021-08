L'ultimo teaser ufficiale di Xiaomi Mi Pad 5 mostra che il tablet verrà fornito di una cover-tastiera che aumenterà le funzionalità produttive; tale accessorio dovrebbe essere disponibile come un gadget acqusitabile separatamente.

Xiaomi Mi Pad 5: cosa sappiamo a pochi giorni dal debutto?

A pochi giorni dalla sua presentazione ufficiale, Xiaomi ha rilasciato alcune immagini del Mi Pad 5 tramite Weibo. L'ultimo teaser ufficiale mostra che il device verrà fornito con una cover-tastiera. La società ha condiviso queste foto alquanto esplicative mentre spoilerava l'arrivo della serie di tablet il prossimo 10 agosto.

È probabile che la tastiera sia come accessorio aggiuntivo che gli utenti potranno decidere di acquistare in bundle con il tablet o meno. Anche la superficie della tastiera sembra avere una texture in pelle ma non ci sono ulteriori dettagli a riguardo ad oggi. Il gadget potrebbe avere anche una custodia per riporre la Smart Pen.

Ricordiamo che un precedente teaser della società cinese aveva confermato che il Mi Pad 5 sarebbe arrivato sul mercato con una Smart Stylus Pen. Lo stilo si chiama Xiaomi Smart Pen ed è stato recentemente avvistato in un elenco FCC. Potrebbe essere un dispositivo a basso consumo energetico con connettività Bluetooth.

Il precedente teaser ufficiale ha anche rivelato che l'hardware avrà un corpo in metallo e persino il supporto alla connettività LTE/5G per uno dei modelli (probabilmente per l'iterazione Pro). Viene anche mostrato che lo schermo del tablet sarà dotato di angoli arrotondati. Precedenti teaser non ufficiali per la serie hanno rivelato una doppia configurazione della fotocamera posteriore AI e un modulo flash.

Si dice che la gamma Mi Pad 5 debutterà in tre modelli: Lite, standard e Pro. I tre device avranno schermi LCD IPS da 10,9 pollici, una frequenza di aggiornamento del display di 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz. Il Mi Pad 5 Lite sarà il più economico della serie e sarà alimentato dal chipset Snapdragon 860 di Qualcomm, mentre gli altri due riceveranno lo Snapdragon 870.

Ci sono ancora diversi dettagli che non sappiamo sui nuovi articoli Xiaomi. Ne sapremo di più fra pochissimi giorni, durante il debutto ufficiale degli stessi.

