Xiaomi Mi Mix 4 scarseggia e la “colpa” sembra che sia dello Snapdragon 888 Plus di Qualcomm. Sappiamo bene che l'OEM cinese ha recentemente presentato il suo ultimo super flagship di punta in Cina. Tuttavia, sembra che l'azienda abbia difficoltà a mantenere alta l'offerta.

Xiaomi Mi Mix 4: l'offerta sarà limitata per un po'

Secondo Lu Weibing, il presidente Xiaomi e GM Redmi, la fornitura del Mi Mix 4 rimarrà limitata a causa della carenza di silicio. Il funzionario ha affermato che la fornitura limitata di chipset Snapdragon 888 Plus e il basso tasso di rendimento del materiale ceramico sono stati i due motivi principali per cui lo stock di Mi Mix 4 è molto basso. Da notare, il costo di produzione del materiale ceramico è da 5 a 6 volte superiore rispetto al vetro standard; senza contare che è anche più difficile ritagliare un pezzo di vetro ceramico.

Il primo lotto di preordini è andato immediatamente “Sold Out” e anche le prevendite del Mi Home sono state esaurite. Weibing si è ulteriormente scusato con i fan subito dopo.

Specifiche tecniche del Mi Mix 4

Il Mi Mix 4 introduce la nuova tecnologia CUP di Xiaomi. Stiamo parlando, ovviamente, della fotocamera sotto il display di Xiaomi. Il Mi Mix 4 è dotato di una main camera selfie da 20 MP alloggiata sotto il pannello. L'unità OLED curva da 6,75 pollici utilizza una nuova tecnologia pixel micro-diamante. Offre alcune caratteristiche interessanti come una frequenza di aggiornamento di 120Hz, l'HDR10+ e 800 nit di luminosità. Il display è protetto da uno strato di Corning Gorilla Glass Victus.

Lo Snapdragon 888 Plus alimenta l'ultimo SoC di punta di Xiaomi. Viene fornito con 8 GB o 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna. Inoltre, racchiude una batteria da 4500 mAH con supporto per la ricarica cablata da 120 W e la ricarica wireless da 50 W. Lo smartphone funziona con la MIUI 12.5 basata su Android 11. Il Mi Mix 4 è dotato di tecnologia UWB sempre attiva che ti consente di controllare i dispositivi domestici intelligenti compatibili puntandoli.

Sul retro, il deviceè dotato di una tripla lente sulla back cover. La configurazione è guidata da una fotocamera principale HMX f/1.9 da 108 MP con OIS e obiettivo 7P. Le altre due lenti sono:

una fotocamera periscopico da 8 MP con zoom 50x e zoom ottico 5x;

una fotocamera ultra grandangolare da 13 MP con obiettivo freeform.

Sarà venduto al dettaglio a un prezzo iniziale di ¥ 4999 (~ $ 770) per la variante base da 8 GB/256 GB. Il Mi Mix 4 è disponibile in tre colori: Ceramic White, Ceramic Grey e Ceramic Black. Non sappiamo quando e se arriverà anche da noi.

