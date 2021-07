Il presunto vetro temperato del futuro Xiaomi Mi Mix 4 suggerisce che il dispositivo presenterà una fotocamera sotto il display. Ricordiamo che l'OEM cinese dovrebbe lanciare molto presto il suo primo smartphone con selfiecam under-display. Si dice che questo diverrà ufficiale nelle prossime settimane , adesso, il popolare leaker ha condiviso un'immagine teaser relativa al presunto vetro temperato del suddetto telefono.

Xiaomi Mi Mix 4 avrà davvero la selfiecam under-display

Il colosso tecnologico cinese Xiaomi ha mostrato più volte la sua tecnologia relativa alla fotocamera sotto il pannello. Ma la società deve ancora rilasciare un prodotto commerciale con questa funzionalità. Si dice che tutto questo cambierà molto presto con il lancio del cosiddetto flagship Mi Mix 4.

Ci sono state diverse indiscrezioni su questo telefono, tuttavia, questa è la prima volta che vediamo il suo design frontale. Ad ogni modo, vale la pena notare che l'immagine pubblicata da Digital Chat Station potrebbe includere anche una pellicola proteggi schermo per il device.

Detto questo, come da foto, il prossimo smartphone della serie Mi Mix sarà infatti dotato di una cella fotografica inserita sotto il vetro del pannello anteriore. Come per qualsiasi altro smartphone di fascia alta degli OEM cinesi, notiamo che lo schermo sarà curvo su tutti i lati. Sfortunatamente, né l'immagine né il leakster menzionano altro sul design del terminale.

Secondo i rapporti precedenti, il Mi Mix 4 sfoggerà un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e un'elevata frequenza di aggiornamento. Sarà alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 888+ e sarà accoppiato con RAM LPDDR5 e storage UFS 3.1.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il telefono dovrebbe disporre di una configurazione a tripla lente con particolare attenzione al sensore primario Samsung GN1 da 50 MP. Ultimo ma non meno importante, il device sarà supportato da una batteria da 5.000 mAh capace di usufruire della fast charge cablata da 120W.

