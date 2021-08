Secondo il popolare leakster Weibo, @DCS, la MIUI 12.5 sarà preinstallata sui prossimi telefoni e sui nuovi tablet del brand cinese Xiaomi. Ciò significa che la prossima MIUI 13 deve aspettare. L'OEM cinese rilascerà ufficialmente il Mi Mix 4 ad agosto.

Xiaomi Mi Mix 4 non avrà la MIUI 13, a quanto pare

In passato è stato riferito che anche la MIUI 13 verrà svelata nel corso della conferenza di lancio del Mi Mix 4. Tuttavia, con l'ultimo rapporto, sembra che tale rumor sia stato prontamente smentito da fonti online.

Secondo Wang Hua del Dipartimento di Relazioni Pubbliche di Xiaomi Group, la MIUI 13 lascerà il posto all'ottimizzazione dell'esperienza. Ciò significa che il team MIUI si concentrerà sull'ottimizzazione della user experience della skin.

Il Mi Mix 4 sarà il primo smartphone con fotocamera sotto lo schermo dell'azienda. Inoltre, questo flagship verrà fornito con un processore da vera ammiraglia, il recentissimo Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Non di meno, utilizzerà un pannello iperboloide invece dello schermo a quattro curve visto sul Xiaomi Mi 11.

Il design quad-curvo non potrebbe andar bene per il Mi Mix 4 perché dispone di bordi neri che influenzerebbero l'aspetto e la sensazione immersiva, cosa che invece non si ha con il display iperboloide.

Il telefono si concentra sul miglioramento dell'effetto di visualizzazione dell'area della fotocamera attraverso la disposizione dei pixel sviluppata autonomamente. Inoltre, l'ottimizzazione dell'algoritmo della fotocamera permetterà di avere prestazioni fotografiche superiori.

Sul fronte della configurazione di bordo, il device verrà fornito con il processore Snapdragon 888 Plus, il più potente presente in ambito Android. Questo smartphone sarà anche uno dei primi modelli al mondo a utilizzare questo processore. Allo stesso tempo, godrà anche di una grande batteria da 5000 mAh e farà un passo avanti nella tecnologia di ricarica rapida. Questa ammiraglia arriverà con il supporto alla fast charge cablata da 120 W e con la wireless charging da 80 W.

Xiaomi

Smartphone