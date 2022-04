Xiaomi Mi LED TV torna a meno di 200 euro nell'offerta lampo di Unieuro

Unieuro, tra le varie offerte lampo, ne ha confezionata una che è sempre molto apprezzata dal pubblico. Dopo diverso tempo dall’ultima super promozione, è tornata di nuovo in sottocosto la fantastica Xiaomi Mi LED TV P1 da 32″. Mettila nel carrello a soli 199,99 euro, invece di 279,90 euro.

Hai tempo fino al 24 aprile 2022 per aggiudicarti questa offerta, salvo esaurimento scorte. Quindi, meglio non perdere tempo e sbrigarsi ad aggiudicarsi questa incredibile smart TV davvero full optional. Infatti, non solo è compatibile con il nuovo digitale terrestre, ma ha tutte le comodità necessarie per il tuo intrattenimento.

Xiaomi Mi LED TV P1 è una Smart TV Android. Grazie al suo sistema operativo potrai goderti in un unico posto le tue piattaforme di streaming on demand preferite. Potrai scaricare e installare Netflix, Disney+, Apple TV+, DAZN, TIMVISION, YouTube, RayPlay e tanto altro.

Qualità video e audio sono impareggiabili. Inoltre, con il telecomando Bluetooth potrai comandare la tua TV da qualsiasi posizione, senza doverlo ogni volta direzionare verso l’apparecchio. Insomma, non perdere questo incredibile affare. A un prezzo così scontato si tratta proprio di un’occasione irripetibile.

Xiaomi Mi LED TV P1 32″ è la super offerta a tempo di Unieuro

Xiaomi Mi LED TV P1 32″ è smart life, per una visione senza limiti. Acquistala a soli 199,99 euro, invece di 279,90 euro. È l’offerta lampo di Unieuro da cogliere al volo, senza perdere tempo e, soprattutto, prima che finisca in sold out.

Grazie allo schermo senza bordi potrai goderti contenuti come mai prima d’ora. Vivrai un’esperienza visiva unica con il design senza cornice sui tre lati. Il rapporto schermo-corpo è tra i più elevati per goderti tutto in maniera più chiara, coinvolgente e piacevole.

Lo schermo HD restituisce un comfort ancora superiore grazie a immagini realistiche e a colori brillanti. Si tratta di uno schermo LED ad alta definizione adatto soprattutto per l’uso in camere da letto, uffici e salotti dove lo spazio non è molto.

Infine, grazie a Google Assistant integrato, potrai interagire con la tua smart TV solo usando la voce. Potrai avviare un programma, riprendere la riproduzione della serie TV interrotta in precedenza o cambiare canale.

Insomma, Xiaomi Mi LED P1 32″ a soli 199,99 euro, invece di 279,90 euro, è un vero affare. La trovi solo da Unieuro sul suo sito di shopping online e per un tempo limitato. Sbrigati ad acquistarla entro il 24 aprile 2022, prima che le scorte si esauriscano. Potrai farti consegnare l’ordine direttamente a casa tua o prenotare un ritiro presso il negozio più vicino a te.