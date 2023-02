Xiaomi Mi Curved Gaming 34": in offerta su eBay con CODICE SCONTO

Se sei un amante dei videogiochi e vuoi goderti il meglio del gaming a casa tua, non puoi perderti questa offerta su eBay. Xiaomi Mi Curved Gaming 34″ può essere tuo a soli €310,00 applicando il codice sconto CASA23 al prezzo riportato di €344,99.

Xiaomi Mi Curved Gaming 34″: il meglio per i tuoi videogiochi

Il monitor a schermo curvo Xiaomi è semplicemente perfetto per le tue sessioni di gaming. Fa parte della linea Ultrawide, lo schermo di 34″ ha infatti un display VA LCD con rapporto 21:9, una delle proporzioni più consigliate e ottimali per l’intrattenimento videoludico. Xiaomi Mi Curved Gaming raggiunge la massima risoluzione WQHD di 3440 x 1440, con una luminosità di 300 cd/m² e gamma cromatica sRGB del 121%. La sua frequenza di aggiornamento di 144 Hz ti consente di goderti intere run con i tuoi videogiochi preferiti, con massima fluidità di movimento e velocissimi tempi di risposta (4ms).

La tecnologia Flicker-Free e quella Low-blue Light garantiscono una visione confortevole in ogni momento, senza che i tuoi occhi si sforzino dopo qualche ora. Tra le funzionalità, troverai il multitasking a schermo diviso, perfetto se decidi di effettuare live in streaming su Twitch o YouTube, o semplicemente per giocare online e avere la chat sotto controllo. Il monitor curvo Xiaomi supporta due tipi di ingressi video: DisplayPort e HDMI 2.0. Potrai collegarlo al tuo PC così come alle console di ultimissima generazione. Sottile e leggero nonostante le dimensioni, il monitor si può inclinare di 15 gradi indietro e di 5 gradi in avanti, con rotazione di 40 gradi. Puoi anche fissarlo facilmente alla parete, smontando la base di supporto.

Il prodotto su eBay è nuovo e possiede una garanzia di 24 mesi. Non troverai altrove un prezzo così conveniente per un articolo così sofisticato. Affrettati ad acquistare Xiaomi Mi Curved Gaming 34″ a soli €310,00 applicando il codice sconto CASA23 prima del checkout.

