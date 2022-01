Xiaomi Mi Box S 4K: box Android TV avanzato a 54€, prezzo MOZZAFIATO

Xiaomi Mi Box S 4K è il top dei box con Android TV: su questo è impossibile avere dubbi. Un sistema che è pronto a sconvolgere la tua esperienza d’uso della televisione, mettendoti a disposizione una marea di possibilità. Grazie alle promozioni eBay del momento, fortunatamente questo gioiellino adesso puoi prenderlo a prezzo super accessibile. Bastano 54€ circa appena per portarlo a casa, basta utilizzare uno speciale codice sconto. Come fare? Semplicissimo: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “PIT10EUROFF2022”. Le spedizioni sono super rapide e gratis, ma le scorte disponibili sono limitate.

Xiaomi Mi Box S 4K a prezzo regalo su eBay

Un prodotto super compatto e di design. Un dispositivo che è in grado – tramite l’utilizzo di un semplice ingresso HDMI – di trasformare completamente il modo in cui usi la televisione. Potrai trasformarlo in qualcosa che assomiglia più a un computer, che a una classica TV, tutto grazie al sistema operativo Android, ottimizzato per questo tipo di utilizzo.

Ad esempio, potrai goderti tutti i contenuti on demand dalle piattaforme che ami di più, come Netflix, Prime Video, DAZN e non solo. Puoi scaricare, direttamente dallo store ufficiale, applicazioni, giochi, software per navigare su Internet, app social, ecc. Come fosse un mega tablet!

Godi di risoluzione 4K per i tuoi contenuti preferiti e divertiti a esplorare il potenziale del telecomando incluso in confezione: puoi usarlo per interagire con l’assistente vocale Google Home. Per finire, a disposizione hai anche un Chromecast integrato, l’ideale per condividere in tempo reale lo schermo di smartphone, tablet e PC.

Insomma, con Xiaomi Mi Box S 4K in sconto super su eBay, basta veramente poco per accaparrarsi un sistema avanzato con Android TV a 54€ circa appena. Per approfittarne, devi solo metterlo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “PIT10EUROFF2022”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, ma i pezzi a disposizione sono pochissimi.