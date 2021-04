Hai sempre desiderato una bilancia smart? La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 è in offerta su Amazon a soli 25,99€. Il ribasso del 26% corrisponde a uno sconto esclusivo di 9,00€ che rende l’acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2: perché sceglierla

Disponibile nella sua colorazione bianca, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 è una bilancia smart che all’apparenza non ha nulla di diverso dalle sue più comuni sorelle.

Dotata di sensori intelligenti, questo dispositivo è in grado di fornire numerose informazioni sulla propria salute attraverso la sua tecnologia progettata appositamente. Collegandola con il Bluetooth al proprio smartphone, nello specifico, restituisce responsi su diversi parametri.

Al fine di utilizzarla al suo 100% è necessario scaricare l’applicazione sul telefono. Disponibile su Android e iOS, il software (MI Fit) rende la consultazione delle analisi veloce e semplice oltre che a portata di mano.

Per quanto riguarda il suo funzionamento, gli elettrodi installati sul corpo della bilancia permettono all’algoritmo di recepire informazioni essenziali come quelle relative alla massa muscolare, al grasso e alla quantità di acqua presente nel corpo. Più in generale sono 13 gli indici che analizza e fornisce.

Il display LED integrato mostra immediatamente il peso corporeo. Inoltre la possono utilizzare fino a 16 persone contemporaneamente. Ogni qualvolta si salirà per consultare il proprio peso non sarà necessario modificare il profilo utente poiché la Mi Body riconoscerà in automatico l’utente.

Puoi acquistare la bilancia smart Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 su Amazon a soli 25,99€. Ordinala oggi e ricevila in tempi brevi. Le spedizioni sono sempre gratuite per i membri Prime, per chi effettua il primo ordine su Amazon o per chi sceglie la consegna presso punto di ritiro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home