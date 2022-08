Xiaomi Mi Body Composition Scale 2: ultimi pezzi a 22€ su eBay

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 è la bilancia intelligente che analizza in modo approfondito il tuo corpo. Le sue funzionalità professionali la rendono uno degli strumenti migliori del settore. Non pensare però che dovrai spendere una fortuna per averla.

Dotata di Sensore a G, la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 è in grado di rilevare variazioni di peso fino a soli 50 grammi. Inoltre, il Chip BIA ad alta precisione riesce a misurare la percentuale di massa grassa del tuo corpo. Ma non è finita qui.

Rileva fino a 13 parametri di composizione corporea, permettendoti di conoscere bene le tue condizioni fisiche. In più potrai anche fare regolarmente un test dell’equilibrio stando su un piede solo con gli occhi chiusi.

Ciò che rende speciale Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 è la sua precisione. Quando ti affidi a una bilancia speri questa ti fornisca una misura precisa. Il sensore in acciaio al manganese a G è in grado di rilevare anche le minime variazioni di peso.

Potrai conoscere molti dati legati al tuo corpo: peso, IMX, massa grassa, muscoli, acqua, proteine, grasso viscerale, metabolismo basale, massa ossea, età del corpo, peso ideale, tipologia corporea e punteggio del corpo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.