Una lampada da notte? No di più: Xiaomi Mi Bedside Lamp 2

Bianca, semplice e compatta sono le caratteristiche principale della Xiaomi Mi Bedside Lamp 2. Ideale da mettere in camera, questo prodotto è uno dei più ambiti nell'ecosistema della società e le ragioni sono molto semplici.

Nonostante possa sembrare una semplice lampada notturna o da comodino, questa nasconde al suo interno un cuore smart. Può essere abbinata sia ad Amazon Alexa che a Google Home e Apple HomeKit per essere gestita attraverso la voce e a proprio piacimento.

In particolar modo, la lampada è dimmerabile e quindi la sua luminosità può essere impostata su diversi livelli. Oltre a questa caratteristica possono essere modificati sia il colore (scegliendo il più gradito) che la temperatura dello stesso. In un solo prodotto si avranno quante lampade si vorranno.

Non è necessario avere un assistente intelligente in casa: per coloro che ne sono sprovvisti è disponibile l'apposta applicazione Mi Home App. La stessa è disponibile gratuitamente sugli store per smartphone.

