Xiaomi Mi Band 7: una nuova foto chiarisce ogni dubbio sul display

Xiaomi Mi Band 7 continua a far parlare di sé e, nei mesi scorsi, sono emerse curiose anticipazioni relative alle caratteristiche costruttive di questo apparecchio. Una delle ipotesi ad aver ottenuto più risalto chiama in causa le maggiori dimensioni del display rispetto alle smart band Xiaomi di precedente generazione: un nuovo scatto diffuso online sembrerebbe confermare l’indiscrezione.

Xiaomi Mi Band 7: cosa sappiamo al momento

La foto incriminata è stata condivisa sul social network cinese Weibo e, seppur qualitativamente bassa, fornisce ulteriori spunti di riflessione su Mi Band 7:

Ricordiamo che, secondo le informazioni ricevute fino a questo momento, Xiaomi Mi Band 7 dovrebbe vantare la presenza a bordo di un display AMOLED da 1,56 pollici con risoluzione di 192 x 490 pixel. Quasi certamente, risponderà all’appello anche il sensore GPS. Da notare il prezzo di vendita che ammonta a 269 yuan, vale a dire circa 38 euro al cambio. Secondo l’utente, l’arrivo sul mercato sarebbe previsto per il giorno 24 maggio.

Per quanto riguarda le altre specifiche tecniche, Xiaomi Mi Band 7 dovrebbe consentire il tracciamento di attività come camminata e corsa, senza necessariamente ricorrere al proprio smartphone. Non mancherebbero neppure la sveglia intelligente ed un più efficace sistema di risparmio energetico. Degna di nota la batteria con 250 mAh, doppia capacità rispetto al modulo da 125 mAh a bordo di Xiaomi Mi Band 6 (che trovi in offerta su Amazon al prezzo di 34,99 euro).

