Xiaomi Mi Band 6 NFC è su Amazon Italia: NOVITÀ BOMBA

Un po' in anticipo, rispetto al lancio ufficiale, Xiaomi Mi Band 6 NFC sbarca su Amazon Italia. Puoi già ordinarlo, anche se risulta “non disponibile”: riceverai una notifica con la data di spedizione, appena nota. Non dovrai attendere molto, anzi: la disponibile è prevista per ottobre.

AGGIORNAMENTO: il link è ancora disponibile, ma la possibilità di ordinare è stata sospesa per ora; continua a controllare perché potrebbe tornare ordinabile in qualsiasi momento.

Il nuovissimo wearable sarà il più desiderato della fine dell'anno e sai perché? Semplice: ti permetterà di effettuare pagamenti direttamente dal polso. Una funzionalità desiderata molto a lungo, che adesso finalmente è disponibile in via ufficiale in Italia. Non perdere l'occasione di essere fra i primissimi ad accaparrarsi il nuovo gioiellino del colosso cinese: completa l'ordine e assicuratelo al prezzo di appena 54,99€.

Xiaomi Mi Band 6 NFC è già su Amazon

L'ottimo wearable, che già conosciamo tutti, adesso si arricchisce ulteriormente. Finalmente, potrai pagare dal polso grazie alle partnership che la compagnia ha stretto con Mastercard e Nexi.

Questo significa che già al lancio, il tuo nuovo dispositivo sarà compatibile con la stragrande maggioranza delle carte di credito e debito attualmente in uso in Italia.

Non solo: questo gioiellino supporta anche Alexa. Potrai usare il tuo wearable per interagire con l'assistente vocale, controllando anche la tua casa smart.

Insomma, un gioiellino che non puoi perdere. Sii veloce: completa subito l'ordine, ancor prima che sia ufficialmente in vendita e sarai fra i primissimi a riceverlo a casa. Xiaomi Mi Band 6 NFC dona nuova linfa ai wearable del colosso cinese e il bello è che il prezzo resta super accessibile.