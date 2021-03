Xiaomi Mi Band 6 sarà ufficiale solo fra qualche mese (o fra qualche settimana, non c’è niente di ufficiale!). Tuttavia, le tantissime indiscrezioni in merito, hanno permesso di farsi un’idea di come potrebbe essere il wearable. Una delle caratteristiche più interessanti riguarda la possibilità di gestire WhatsApp – ma anche Telegram – direttamente dal polso. Si prevede un’integrazione senza precedenti.

Xiaomi Mi Band 6: perfetta integrazione con WhatsApp

Se sei amante degli smart band, ma non scendi a compromessi con la gestione delle notifiche, per te ci potrebbero essere ottime notizie. Il nuovo wearable del colosso cinese potrebbe avere fra le sue caratteristiche anche una perfetta integrazione con le piattaforme di messaggistica più famose.

Nello specifico, potremmo essere in grado di rispondere ai messaggi di WhatsApp e Telegram direttamente dal polso. Una novità assoluta per quello che riguarda questa serie di smart band. Il funzionamento sarebbe parecchio semplice: l’utente potrebbe impostare delle risposte predefinite direttamente attraverso l’applicazione per smartphone.

Successivamente, potrebbe essere possibile rispondere ai messaggi ricevuti su WhatsApp o Telegram direttamente dal polso, proprio sfruttando i le risposte pre-impostate. Una funzionalità che può sembrare quasi scontata in alcune fasce di prezzo, ma che – se arrivasse su Xiaomi Mi Band 6 – sarebbe una novità assoluta per questa gamma di wearable.

Ti ricordiamo che non si tratta assolutamente dell’unica novità prevista sul futuro wearable del colosso cinese: sono tante e tutte molto interessanti.

