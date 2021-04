Xiaomi Mi Band 6 non è ancora ufficialmente disponibile in vendita in Italia ed è già uno dei wearable più desiderati. Ecco dove puoi già ordinarlo, con spedizioni da magazzini esteri, al prezzo migliore.

Xiaomi Mi Band 6: dove comprarlo dall’Italia

Se sei capitato in questo articolo, è certamente perché anche tu desideri comprare Xiaomi Mi Band 6 dall’Italia a un prezzo interessante. Non è detto però che tu conosca tutte le caratteristiche che rendono questo wearable così interessante: la principale riguarda sicuramente il display. Infatti, il dispositivo è dotato di uno schermo con bordi praticamente assente: un full screen interessante, difficile da trovare in questa fascia di prezzo.

Ovviamente, si tratta di un dispositivo completo sotto ogni punto di vista. Il perfetto alleato per l’attività sportiva, in grado di riconoscere in automatico diverse tipologie di workout e non solo: grazie al sensore per il battito cardiaco, e alla sua capacità di rilevare il livello di ossigeno nel sangue, potrai monitorare in tempo reale la tua salute.

Infine, si tratta di un eccezionale wearable per leggere dal polso tutte le notifiche ricevute sullo smartphone (Android o iOS) al quale avrai deciso di collegare il tuo Xiaomi Mi Band 6.

Xiaomi Mi Band 6 al prezzo migliore: dove comprarlo

Il prezzo ufficiale di Xiaomi Mi Band 6, per il mercato italiano, è di 49,99€. Tuttavia, come anticipato, per il momento il dispositivo non è ancora disponibile ufficialmente sul nostro mercato. Puoi però comprarlo dall’Italia, approfittando di alcuni store affidabili ed acquistando l’edizione China. La differenza principale sta nel supporto alle lingue: appena ricevuto, potrai usarlo solo in inglese e in cinese, ma niente paura. Infatti, con ogni probabilità sarà poi aggiornato e supporterà l’italiano senza problemi.

Ecco dove puoi comprare Xiaomi Mi Band 6 dall’Italia, prima che arrivi ufficialmente sul nostro mercato:

Aliexpress: 37€ con spedizioni assolutamente gratis;

Amazon: 55€ con spese di spedizioni incluse;

eBay: circa 44€ con spedizioni gratis;

Banggood: 32€ (spedizione 3€) con codice sconto “BGBGitMiFan6”.

Insomma, nonostante il wearable non sia ancora disponibile in vendita in Italia, come vedi, ci sono già diversi canali da vendita dove poter comprare Xiaomi Mi Band 6 a prezzo accessibile. Sempre a caccia di sconti, offerte e occasioni? Le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

