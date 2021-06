Xiaomi Mi Band 6 è unico. E no, non lo affermo tanto per riportare uno slogan, è unico nel vero senso del termine perché è dotato di uno schermo da 1,56″ e nessun modello di questa linea ne ha mai avuto uno. Ogni novità però solitamente si paga abbastanza cara: nel caso di questo device, servono 44,90€ per portarlo a casa, considerando che è appena stato lanciato. Per questo motivo, devi approfittare subito del codice sconto Gshopper che abbiamo scovato: lo compri a 36,99€ nonostante sia appena uscito (codice da inserire: DDC799D672). Le spedizioni? Rapide e gratis, da magazzino europeo.

Xiaomi Mi Band 6 in offerta assurda

Lo smart band per definizione. Il braccialetto intelligente, sul quale puoi fare affidamento mentre ti alleni. Questa edizione è in grado di supportare ben 30 diverse tipologie di workout in modo analitico: in questa fascia di prezzo è una rarità assoluta. Non manca il nuoto, complice una resistenza all'acqua fino a 50 metri di immersione.

Ogni dato e parametro, nemmeno a specificarlo, viene successivamente sincronizzato all'interno dell'applicazione per Android ed iOS ed avrai sempre chiaro il quadro generale dei tuoi allenamenti.

Un ottimo wearable per lo port, quindi. Tutto qui? Conoscendo Xiaomi, potrebbe mai essere il “solo” comparto sportivo, tutto quello che questo dispositivo è in grado offrirti?

Potrai contare sul tuo Xiaomi Mi Band 6 anche per la tua salute: a bordo c'è un eccezionale sensore per il battito cardiaco e anche un sistema di monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, oltre alla possibilità di tenere sotto controllo la qualità del riposo notturno.

Non dimenticare poi che, sull'ampio pannello senza bordi, puoi leggere tutte le notifiche ricevute sullo smartphone: chiamate, messaggi, promemoria di applicazioni varie. Ciliegina sulla torta: l'autonomia energetica. Fino a 14 giorni senza dover ricaricare il wearable.

Come rinunciare a un'occasione del genere, tenendo conto che ovunque il prezzo di vendita è ancora di 44,90€ minimo? L'affidabile store di Gshopper, dal quale ci serviamo anche noi molto spesso, ti offre un prezzo mai visto da magazzino europeo: lo metti nel carrello, inserisci il codice sconto “DDC799D672” e completa l'acquisto.

Le spedizioni sono rapide e gratis, direttamente da magazzino nelle Repubblica Ceca: pochissimi giorni e il nuovo wearable sarà a casa tua. Ti è piaciuta questa chicca? Le migliori le trovi sul canale Telegram di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch