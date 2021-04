Xiaomi Mi Band 5 è un ottimo smart band, ricco di funzionalità e super completo. Grazie al Mi Fan Festival, su Amazon puoi averlo in sconto a 24,99€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi Mi Band 5 in super sconto per il Mi Fan Festival

Un wearable super personalizzabile, con ampio display, ma allo stesso tempo dotato di un corpo sottile e leggero. Ottimo per leggere dal polso le ntoifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth (iOS oppure Android), potrai sfruttarlo anche per tenere traccia dell’attività fisica, grazie alle tantissime modalità di allenamento supportate.

Infine, è anche un buon alleato per la salute, grazie a funzionalità come il monitoraggio del battito cardiaco e della qualità del riposo notturno.

Per avere subito Xiaomi Mi Band 5 in sconto a 24,99€ su Amazon, devi solo collegarti sull’inserzione ufficiale e approfittarne prima che la promo finisca. Le promozioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

