Xiaomi Mi Band 5 a 22,95€ sai cos'è? Il wearable definitivo. Quello che non ha rivali in questa fascia di prezzo, quello che non ti delude, quello che personalizzi come vuoi! Queste sono le bombe che solo durante l'Amazon Prime Day vengono sganciate: fai il tuo affare adesso, con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi Mi Band 5 in offerta assurda per il Prime Day

Un wearable, mille possibilità. Uno smartband con ampio display dove leggere tutte le informazioni che ti servono. Le notifiche, i promemoria, gli SMS, le chiamate in arrivo: vedi tutto sull'ampio schermo OLED a colori e lo smartphone resta in tasca.

Tutto qui? Ti pare! Si tratta di un dispositivo con elevatissima vocazione per lo sport: i workout supportati sono tantissimi. Tienilo al polso mentre ti alleni, registra le tue performance e poi guardale all'interno dell'applicazione.

Hey, non ho finito di raccontartelo: qui c'è anche un valido sensore per il battito cardiaco e la funzionalità di monitoraggio accurato del riposo notturno. Ecco, Xiaomi Mi Band 5 a 22€ circa oggi ti offre tutto questo ma… ho dimenticato la parte più divertente: l'estrema personalizzazione! Scegli la watchface che più ti piace fra tutte quelle che ci sono, anche di terze parti! Usa il tuo device in modo creativo: c'è un mondo dietro questi wearable, che aspetta di essere scoperto.

Il momento perfetto è ora, grazie all'Amazon Prime Day: il tuo affare lo fai adesso e godi anche di spedizioni rapide e gratis. Le altre offerte di questi due giorni di folle shopping le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch