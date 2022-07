Xiaomi Mi A3, anche il budget phone riceve le patch di luglio

Mentre sempre più indizi ci indicano l’imminente lancio di Xiaomi 12T 5G, il team di sviluppo del colosso cinese sta iniziando ad avviare il rilascio delle patch di sicurezza di luglio per il popolarissimo budget phone Xiaomi Mi A3.

Lanciato ormai più di tre anni fa con a bordo Android One, la particolare (e non tanto fortunata) versione di Android indicata per gli smartphone con un hardware troppo poco potente per reggere la versione “completa” dell’OS di Google, è molto facile che l’aggiornamento attualmente in fase di rilascio sia uno degli ultimi indirizzati per Xiaomi Mi A3.

Xiaomi Mi A3 sta iniziando a ricevere le patch di sicurezza di luglio

Il firmware in questione dal peso di appena 8 MB ha come protagonista assoluto l’introduzione delle patch di sicurezza di questo mese e poco più; è probabile che ci siano anche alcuni miglioramenti sotto il cofano per rendere il device più scattante, ma non aspettatevi un cambiamento radicale. Se possedete il budget phone di Xiaomi potete controllare la disponibilità dell’update tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software oppure tramite il comodo e affidabile Firmware Updater di Xiaomi.

In attesa che il firmware sarà disponibile anche nel nostro Paese, è probabile che impieghi qualche settimana prima della massima propagazione in Italia, vi ricordiamo che l’ottimo Xiaomi 12X è in offerta su Amazon a un prezzo niente male e sarà supportato fino ad Android 14.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Xiaomi Mi A3 : tutti i prezzi

La miglior offerta per Xiaomi Mi A3 è quella di Amazon: il prezzo, oggi quello più appetibile tra tutte le opzioni disponibili, equivale a 120,1€.

Ecco tutte le offerte accessibili oggigiorno elencate in questa tabella.