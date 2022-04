Xiaomi Mi 9 diventa un gaming phone grazie ad un fan

In queste ore, notiamo un esperimento molto curioso da parte di un fan; scopriamo che lo Xiaomi Mi 9 è stato trasformato in un gaming phone di punta, con batteria da 9900 mAh, ventola di raffreddamento e molto altro ancora.

Attraverso una clip pubblicata su YouTube scopriamo come il ragazzo sia riuscito nel bizzarro esperimento, rendendo il vecchio flagship del colosso cinese… un device da gioco in tutto e per tutto. Il canale YouTube in qustione si chiama Geekerwan e potete vedere il video di seguito.

Xiaomi Mi 9: ecco come è diventato un gaming phone

Sappiamo che il top di gamma in questione è stato rilasciato sul mercato nel lontano 2019; era un device potentissimo per l’epoca, con processore Qualcomm Snapdragon 855 sotto la scocca, batteria da 3300 mAh e molto altro ancora. Capite bene che non può essere – secondo gli standard moderni – un prezioso gaming phone di punta. Eppure, attraverso un video su YouTube scopriamo come sia possibile rendere questo gioiellino di casa Xiaomi… un device adatto a PUBG Mobile, COD, Real Racing 3 e via dicendo.

Il ragazzo del video ha comprato un vecchio Mi 9 usato a 107 dollari e ci ha inserito ben tre batterie da 3300 mAh ciascuna in successione. Così facendo, ha integrato tutto nel sistema e ha messo a punto il software.

Vi risparmieremo tutti i tecnicismi; se siete interessati, vi invitiamo a vedere il video. Sappiate solo che il fan ha stabilizzato la batteria, ha overclockato il processore che quindi è riuscito a far funzionare il device – durante il gaming – a 50 fps.

Per evitare la fuoriuscita massiccia di calore, ha apportato delle modifiche al sistema termico dell’articolo, inserendo quindi una ventola di raffreddamento con una scheda di corrente che alimenta a 5V la stessa. Per regolare la frequenza della ventola ha inserito un pulsante apposito.

Il tutto è stato imballato in una cover speciale costruita con la stampa 3D e ha adottato una staffa after-market per colelgarci un joypad. Il dispositivo si è comportato bene anche durante i benchmark ma attenzione. Essendo questo un semplice esperimento, dubitiamo che possa arrivare mai in commercio un articolo del genere.

Non di meno, il processo costa parecchio e richiede una elevata competenza tecnica. Meglio puntare oggi ad un gaming phone next-gen come il POCO F4 GT appena svelato che, fino al 29 aprile, porterete a casa a 499,90€.

Il risultato di Geekerwan è ottimo e ci complimentiamo con loro.

