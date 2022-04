Xiaomi POCO F4 GT è su Amazon: promo lancio PAZZESCA, da 499€

L’eccezionale Xiaomi POCO F4 GT è finalmente disponibile sul mercato italiano. Per l’occasione, puoi comprarlo anche su Amazon a un prezzo che non potrebbe essere più concorrenziale, considerando che si tratta di un device top di gamma di alto livello.

Questo gioiellino, solo per pochissimo tempo, puoi accaparrartelo a partire da 499,90€ per l’edizione con 8GB di RAM e 128GB di storage interno. Ecco dove trovarlo (NB: se non lo vedi ancora disponibile, è questione di minuti e lo sarà: è stato appena annunciato).

Xiaomi POCO F4 GT è su Amazon con eccezionale promozione

Un dispositivo di altissimo livello, con un cuore pulsante rappresentato dal potentissimo processore Snapdragon 8 Gen 1. Con questo modello, il celeberrimo brand di smartphone ha superato i propri limiti personali, portando sul mercato un dispositivo in grado di offrire il massimo in ogni contesto: che si tratti di gaming o di intense sessioni di utilizzo quotidiane, si rivela l’alleato perfetto. Basti pensare al sistema di ricarica della batteria, super rapido da 120W: impressionante.

Il momento di prenderlo è adesso. Grazie alla promozione di lancio, puoi risparmiare un sacco e ottenere un top di gamma di ultima generazione a prezzo pazzesco. Il modello con 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione lo prendi a 499,90€ invece di 599,90€ mentre quello con 12GB di RAM e 256GB di spazio lo porti a casa a 599€ invece di 699€. Si tratta di un prezzo Early Bird però: questo significa che durerà pochissimo: fino alle 23,59 del 29 aprile oppure fino ad esaurimento scorte anticipato.

Collegati subito sull’inserzione Amazon ufficiale dedicata a Xiaomi POCO F4 GT e accaparrarti il tuo top di gamma a prezzo promozionale. Le spedizioni, rapide e gratis, sono offerte dai servizi Prime.