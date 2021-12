Xiaomi 11T Pro 5G: uno smartphone TOP a prezzo SHOCK

Considerate le caratteristiche tecniche che ti offre, il prezzo di lancio di Xiaomi 11T Pro 5G è già basso di suo ma grazie a questa promozione in corso su Amazon è un vero affare. Se per Natale ti vuoi regalare uno smartphone allora prendi subito in considerazione questo modello perché è un vero portento. Disponibile a soli 599,80€ praticamente lo fai diventare tuo con un ribasso interessante e niente male che ti strizza l'occhio.

Puoi pagarlo in un'unica soluzione o con un finanziamento a Tasso Zero, sta a te la scelta.

In più con Prime lo ricevi praticamente a distanza di due giorni!

Xiaomi 11T Pro 5G: lo smartphone che ti stupisce

In colorazione Celestial Blue è veramente bello ma non è solo questo il suo punto forte. Come già ti ho accennato, lo smartphone in questione è un concentrato di tecnologie che te lo fanno sfruttare come il pane quotidiano e soprattutto senza mai scendere a compromessi. Già dal suo nome puoi aver inteso un dettaglio: supporta il 5G così navighi alla velocità massima e sperimenti finalmente questa novità.

A partire dal Display AMOLED da 6,67 pollici e finendo al processore Qualcomm Snapdragon non puoi che goderti di tutto e di più: applicazioni, streaming, creazione di contenuti per il web e gaming mobile sono solo alcune delle possibilità. Infatti gli 8 GB di RAM abbinati ai 128 GB di memoria ti supportano ad occhi chiusi in ogni tua scelta.

Non ti preoccupare perché neanche l'apparato fotografico punta basso dal momento che monta un sistema con più sensori dove quello principale è da 108 megapixel. Capisci che genialata?

La batteria, infine, non ti lascia a secco neanche se ci provi visto che si ricarica a 120W con la nuovissima tecnologia di Xiaomi.

Acquista subito il tuo Xiaomi 11T Pro 5G su Amazon a soli 599,80€.