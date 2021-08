Durante il fine settimana, un nuovo telefono Xiaomi con numero di modello 20181111RG è stato certificato dalla Federal Communications Commission (FCC). Questo stesso dispositivo è stato precedentemente avvistato presso un sito di certificazione indonesiano. Si ritiene che il suddetto device possa debuttare sul mercato internazionale con il moniker Mi 11T. L'elenco FCC ha rivelato anche alcune informazioni sulle sue specifiche.

Xiaomi Mi 11T: specifiche tecniche (RUMOR)

L'elenco FCC ha rivelato solo che si tratta di un dispositivo pronto per il 5G che supporta le bande n5, n7, n38, n41, n66, n77 e n78. Funziona su base MIUI 12.5 e supporta la connettività NFC.

Di seguito è mostrato uno schema del telefono che è apparso nei documenti della FCC. Viene indicato che il Mi 11T arriverà con un modulo fotocamera più grande rispetto a quello del suo predecessore.

I rapporti hanno affermato che il Mi 11T sfoggerà un pannello OLED che offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il chip Dimensity 1200 potrebbe essere presente sotto il cofano del dispositivo.

Per la fotografia, potrebbe essere dotato di una configurazione a tripla lente con sensore principale da 64 megapixel. Si ipotizza che questo terminale possa essere rinominato come Redmi K40S o K40 Ultra in Cina.

Il Mi 11T Pro (numero di modello M2107113SG) che dovrebbe debuttare insieme al Mi 11T vanilla, sarà probabilmente dotato di uno schermo OLED a 120 Hz, Snapdragon 888 e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W e molto altro ancora. Sul fronte fotografico, ci si aspetta un'unità a tripla lente, con obiettivo principale da 108 megapixel.

Xiaomi terrà un evento di lancio globale il 15 settembre. È probabile che l'azienda lanci la serie Mi 11T e la gamma Mi Pad 5 per i mercati globali in quell'occasione; staremo a vedere.

Xiaomi

Smartphone