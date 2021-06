Stando a quanto si evince in queste ore, sembra che il Mi 11i di Xiaomi abbia iniziato a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 12.5 proprio in queste ore.

Xiaomi Mi 11i si aggiorna e migliora ancora!

Ricordiamo che il colosso cinese Xiaomi ha presentato il Mi 11i a fine marzo nel corso di un evento globale in cui ha svelato congiuntamente anche il Mi 11 Pro, il Mi 11 Ultra e altri dispositivi davvero interessanti.

Lo smartphone in questione è altro che un Redmi K40 Pro+ con un moniker differente. Lo stesso dispositivo è venduto come Mi 11X Pro in India. Ha debuttato con MIUI 12 basato su Android 11. Due mesi dopo il suo lancio però, il Mi 11i ha iniziato a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 12.5.

Non di meno, l'OEM cinese ha rilasciato l'update alla MIUI 12.5 per Redmi K40 Pro+ alla fine di aprile. Quindi era certo che il duo Mi 11i e Mi 11X Pro avrebbe goduto della nuova iterazione software nelle settimane a venire.

Dopo più di un mese, l'aggiornamento è finalmente attivo per Mi 11i. Per chi non lo sapesse, la MIUI 12.5 è l'ultima versione del sistema operativo mobile dell'azienda cinese; apporta notevoli miglioramenti per i dispositivi che già eseguono la MIUI 12.

Ad ogni modo, il software viene distribuito nella variante EEA con numero di build V12.5.2.0.RKKEUXM. È interessante notare che la build del software è etichettata come “Stable” anziché “Stable Beta” sebbene sia una nuova variante.

Quindi, in teoria, l'aggiornamento dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti della variante Mi 11i EEA. In caso contrario, non preoccupatevi, perché dovrebbe raggiungere ogni unità presente in commercio nei prossimi giorni. Vi consigliamo di controllare lo status dell'update OTA dal menù delle impostazioni del dispositivo.

Ultimo ma non meno importante, anche la variante Global di Mi 11i e Mi 11X Pro inizierà a ricevere l'aggiornamento MIUI 12.5 nel prossimo futuro.

Xiaomi

Smartphone