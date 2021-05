Xiaomi sta finalmente rilasciando la versione Mi 11 Ultra europea dopo la sua presentazione iniziale avvenuta nel mese di marzo di quest’anno. Il dispositivo è il primo fiore all’occhiello di Xiaomi offerto per il mercato internazionale e finalmente potremo toccare con mano le straordinarie funzionalità del gadget. Quando? Semplice: tra dieci giorni, ovvero l’11 maggio.

Xiaomi aveva precedentemente prodotto il Mi 10 Ultra per il suo mercato cinese, ma il Mi 11 Ultra sta prendendo una strada diversa dal suo predecessore Per chi non lo sapesse, il modello precedente (un vero fiore all’occhiello in tutto e per tutt) non ha mai lasciato i confini asiatici; nonostante la bontà del prodotto, Xiaomi ha pensato di commercializzarlo solo sul mercato locale. Adesso però, la pagina Facebook ufficiale del brand per il suo mercato olandese ha annunciato che il Mi 11 Ultra sarà ufficialmente disponibile l’11 maggio. Sebbene nessuno degli altri canali europei ufficiali del marchio abbia fatto alcun annuncio relativo al lancio in Europa, possiamo comunque prendere per veritiera la data e intuire che il gadget verrà commercializzato anche negli altri Paesi nello stesso giorno.

Giusto come “remind me”, il Mi 11 Ultra è dotato di un imponente sistema di telecamere, ed è noto per avere il sensore più grande mai visto in uno smartphone moderno. Il telefono racchiude anche un impressionante display AMOLED da 6,81 pollici con un’elevata frequenza di aggiornamento e alta risoluzione, aggiunto a un chipset Snapdragon 888 5G che è il più potente possibile.

Il dispositivo arriva in due opzioni di RAM da 8 GB e 12 GB in combinazione con 256 GB e 512 GB di memoria interna. Il modello premium funziona con MIUI 12 basato su Android 11. Inoltre, il telefono riceve l’alimentazione da una batteria da 5000 mAh in grado di effettuare una ricarica ultra rapida da 67 W, una ricarica wireless inversa a 10 W e altre interessanti funzionalità. Il modello premium è inoltre dotato di protezione da polvere e acqua con il suo grado di protezione IP68.

Il Mi 11 Ultra era stato precedentemente annunciato ufficialmente con un prezzo di partenza di 1.199 € in Europa.

Xiaomi

Smartphone