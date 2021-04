Xiaomi Mi 11 Lite 4G, appena uscito, è già disponibile a prezzo super scontato su Aliexpress con spedizioni rapide da magazzino europeo.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G: prezzo scontatissimo

Uno smartphone bello, completo e potente. Un medio di gamma appena lanciato, che grazie alle promozioni di primavera – e allo Xiaomi Mi Fan Festival – porti a casa a partire da 268€ appena. Naturalmente, si tratta del modello LTE, l’unico attualmente disponibile.

Sul frontale, un ampio display da 6,55” di tipo AMOLED con risoluzione FHD+ e un refresh rate che si spinge fino a ben 90Hz. Sotto la scocca, il processore Qualcomm Snapdragon 732G supportato da 6GB di RAM e 64/128GB di storage. Sul posteriore, c’è un comparto fotografico decisamente interessante con un sensore principale da 64MP al quale ne è affiancato uno grandangolare eccezionale e uno per le macro.

Xiaomi Mi 11 Lite è anche un battery phone, grazie alla sua batteria da 4250 mAh con supporto alla ricarica rapida a cavo da 33W.

Insomma, un ottimo smartphone medio di gamma, completo sotto ogni punto di vista, che adesso porti a casa a prezzo eccezionale, dallo store autorizzato Xiaomi, presente su Aliexpress. Scegliendo la spedizione rapida e gratis, da magazzino europeo, riceverai il prodotto a casa in pochissimi giorni.

Per accaparrarti subito il tuo nuovo Xiaomi Mi 11 Lite devi:

Riscattare il coupon sconto di 34,51€;

scegliere dall’inserzione ufficiale il modello che preferisci (con 64GB a 268€ oppure 128GB a 318€ );

oppure 128GB a ); puoi decidere il colore che preferisci, in base alla disponibilità;

completare l’ordine, prima che la promozione finisca.

Le scorte sono limitate e in rapido esaurimento. Non perdere l’occasione di fare un vero e proprio affare, acquistando da uno store sicuro e in grado di offrirti il prezzo migliore del momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

