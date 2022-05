Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, lo smartphone dei tuoi desideri a prezzo WOW

Sei fan degli smartphone Xiaomi e sei alla ricerca di un device di qualità a un prezzo molto vantaggioso? Prendi al volo questa occasione e acquista su eBay l’ottimo Xiaomi 11 Lite 5G NE ora che lo puoi ricevere a un prezzo che difficilmente tornerà disponibile.

Ad appena 299€, infatti, il device del colosso cinese rappresenta una soluzione ideale con un design curato e ricercato, con un profilo estremamente sottile e una scheda tecnica che ti garantirà tante soddisfazioni sotto tutti i punti di vista.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE è tuo a prezzo molto vantaggioso, solo su eBay

Il device di Xiaomi monta un bel pannello AMOLED da 6.55 pollici ad altissima risoluzione con una fotocamera punch hole e cornici ben ottimizzate, mentre sotto la scocca è presente un potente processore Qualcomm octa core di ultima generazione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno; puoi installare tutte le applicazioni che vuoi dal Play Store di Google e avviarle rapidamente con un semplice tap.

Lo smartphone di Xiaomi saprà sorprenderti anche per quanto riguarda la fotografia, merito di un sensore triplo posteriore con un sensore principale da 64 MP, un sensore per foto ritratto di qualità da 5 MP e un sensore per foto panoramiche da 8 MP. Che dire poi della batteria? Il device dispone di un modulo da 4250 mAh che ti assicura fino a 104 ore di playback video e 16 ore di ascolto ininterrotto della musica, mentre la ricarica rapida da 33W ti permette di portalo al 100% di carica in pochissimo tempo.

Cosa stai aspettando? Non perdere questa occasione e metti subito nel carrello l’ottimo smartphone di fascia media di Xiaomi a un prezzo molto interessante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.