Xiaomi Mi 11 Lite 5G si aggiorna: ecco le novità

Le ultime informazioni pubblicate in rete indicano che l'aggiornamento della MIUI 13 con Android 12 è in fase di rilascio per Xiaomi Mi 11 Lite 5G in Cina. Si tratta del firmware 13.0.4.0.SKICNXM la cui disponibilità è al momento esclusiva di chi aveva partecipato alla fase di beta testing, con la promessa che i cancelli verranno presto aperti per tutti gli utenti muniti del sopracitato device.

La MIUI 13 con Android 12 inizia ad arrivare su Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi ha già dichiarato che la fase di pubblicazione generale della build è prevista per la fine di questo mese, pertanto è lecito presumere che la maggior parte degli utenti riceverà il firmware nei primissimi giorni di febbraio.

Ricordiamo che la compagnia ha confermato l'arrivo dell'aggiornamento della MIUI 13 basata su Android 12 entro il Q1 2022 per questi device:

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11 Lite

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Xiaomi Pad 5

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi Note 8 (2021)

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10 JE

È probabile che nel corso delle prossime settimane l'aggiornamento alla MIUI 13 per Mi 11 Lite 5G arrivi anche nel nostro Paese; restate sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire per primi quando arriverà Android 12 sul vostro device Xiaomi.