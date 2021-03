Sei in cerca di uno smartphone ultra moderno? Xiaomi Mi 11 è in offerta su Amazon a soli 789,00€. Il piccolo ribasso del 4% corrisponde a uno sconto esclusivo di 34,89€ che rende questo smartphone più conveniente. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi Mi 11: le specifiche tecniche

Con un design reso particolarmente accattivante dal pannello posteriore, questo smartphone firmato Xiaomi non passa inosservato nella sua colorazione Horizon Blue.

Il DotDisplay AMOLED WQHD+ da 6.81 pollici con risoluzione 3200×1440 pixel offre un’esperienza visiva d’eccellenza. Grazie alla curvatura del pannello la visione è infinita e ampia. È inoltre presente l’HDR10+.

Il processore Qualcomm Snapdragon 888 abbinato agli 8 GB di RAM e ai 256 GB di memoria di archiviazione restituiscono un utilizzo scattante, dinamico e fluido.

Degno di nota è il comparto fotografico composto da una fotocamera grandangolare posteriore da ben 108 megapixel. Sono presenti altre due lenti da 13 e 5 MP per scatti in modalità tele-macro e ultra grandangolare. Ammontano a 20 i megapixel della fotocamera dedicata ai selfie.

Spicca anche la batteria integrata che è da 4600mAh e supporta la ricarica ultra rapida cablata a 55 W, la ricarica ultra rapida wireless a 50 W e la ricarica wireless inversa a 10 W.

Ulteriori features da non sottovalutare sono il riconoscimento facciale AI, il supporto a Google Pay e il sensore d’impronte digitali a schermo.

Questo smartphone è Dual SIM.

Puoi acquistare Xiaomi Mi 11 a soli 789,00€ su Amazon nella sua colorazione Horizon Blue. Acquistalo oggi e ricevilo in meno di 48 ore grazie a Prime. Consegne gratuite anche in caso di primo acquisto. Lo smartphone, infine. è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis con cui suddividere la spesa fino a ventiquattro comodi pagamenti mensili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone