Vuoi iniziare a navigare in 5G? Xiaomi Mi 10T Pro è in offerta su Amazon a soli 433,45€. Il ribasso del 28% corrisponde a uno sconto effettivo di 166,45€. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi Mi 10T Pro: le specifiche di questo smartphone super

Dal design particolare reso unico dal retro dello smartphone, Xiaomi Mi 10T Pro è un dispositivo unico nel suo genere. Nella colorazione Lunar Silver non passa inosservato.

Il DotDisplay FHD+ da 6.67 pollici è arricchito dalla tecnologia TrueTone la quale rende l’esperienza visiva al di sopra delle righe. Lo schermo possiede delle cornici ultrasottili e viene interrotto solo da una mini tacca laterale che ospita la fotocamera frontale.

Il processore Qualcomm Snapdragon 865 abbinato agli 8 GB di RAM e ai 128 GB di memoria di archiviazione rende il dispositivo scattante e dinamico.

Vera punta di diamante è il comparto fotografico costituito da una tripla fotocamera con lente principale da 108 MP e due ulteriori lenti da 13 e 5 MP con cui scattare in modalità ultra grandangolare e macro. Ammontano a 20 i megapixel della fotocamera frontale dedicata ai selfie.

La batteria da 5000mAh consente di arrivare a fine giornata anche a seguito di un utilizzo prolungato dello smartphone. La ricarica avviene per mezzo della ricarica rapida cablata a 33 W.

Tra le features spicca Amazon Alexa Integrato con cui utilizzare il device solo con la voce.

Lo smartphone, infine, supporta la connettività 4G e 5G.

Puoi acquistare Xiaomi Mi 10T Pro a soli 433,45€ su Amazon nella sua colorazione Lunar Silver. Ricevilo entro 48 ore se sei abbonato a Prime. Consegne gratuite anche se questo è il tuo primo acquisto. Lo smartphone, inoltre, può essere acquistato a rate grazie al programma CreditLine di Confidis che permette di suddividere la spesa fino a 24 rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone