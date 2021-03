Sei in cerca di un nuovo smartphone? Xiaomi Mi 10T Pro è in offerta su Amazon a soli 469,90€. Il ribasso del 22% corrisponde a uno sconto esclusivo di 130,00€ che rende l’acquisto più conveniente. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi Mi 10T Pro: le specifiche di questo smartphone

Nella sua colorazione Cosmic Black, Xiaomi Mi 10T Pro non passa inosservato. Con un design lineare ed elegante, questo smartphone appartiene alla fascia media/alta.

Dotato di un DotDisplay FHD+ da 6.67 pollici, il device fornisce un’esperienza visiva senza limiti grazie anche alle cornici ultra sottili.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 865 che viene abbinato a ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, i quali concorrono a rendere le operazioni fluide, dinamiche e veloci.

Spicca tra le varie caratteristiche il comparto fotografico composto da una tripla fotocamera con lente principale da 108 MP. Sono presenti altre due lenti per scattare anche in modalità macro, ultra grandangolare e ritratto. Ammontano a 20 i megapixel della fotocamera anteriore e dedicata ai selfie.

Degna di nota è poi la batteria da 5000mAh che garantisce un’autonomia più che quotidiana. La ricarica, inoltre, avviene attraverso la ricarica rapida fino a 33 W.

Tra le feautures, infine, sono da citare la presenza di Amazon Alexa integrata, il lettore d’impronte digitali e il supporto a NFC per pagare in modalità contactless.

Lo smartphone supporta sia la connettività 4G che 5G per navigare a velocità massima.

Puoi acquistare Xiaomi Mi 10T Pro su Amazon a soli 469,90€ nella sua colorazione Comisc Black. Ordinalo oggi e ricevilo entro 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. Spedizioni gratuite anche in caso di primo acquisto. Questo dispositivo firmato Xiaomi, in conclusione, può essere acquistato anche a rate attraverso il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone