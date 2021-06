La spettacolare luce da notte di Xiaomi è quanto di più intelligente tu possa pensare per l'illuminazione notturna. Di buono c'è che ora costa anche pochissimo su Amazon: semplicemente 11,99€ con spedizioni rapide e gratis per un vero e proprio gioiellino che io ricomprerei mille altre volte.

Ce l'ho, come avrai intuito e la ricomprerei altre mille volte perché sembra che questo dispositivo abbia la risposta a ogni esigenza. Impossibile non apprezzare, ad esempio, il fatto che si accenda e si spenga in automatico grazie al sensore di movimento e – che soprattutto – non lo faccia di giorno (o quando c'è parecchia luce) grazie al sensore di luminosità. Decide lei, insomma, quando è il caso di funzionare e già questo aspetto la rende utilissima.

L'installazione poi è un altro dei suoi punti di forza. Infatti, sistemi la base dove preferisci (al muro, sul tavolo, sul comodino, ecc…) perché non serve corrente elettrica. La lampada si aggancia alla base con un potente magnete: quando vuoi portarla con te, la stacchi semplicemente e la porti in giro. Come? Il dispositivo funziona attraverso delle batterie: non ci sono cavi! In tutto questo: come trascurare un design sobrio, elegante e curato utilizzando materiali di alta qualità.

Infine, l'ultimo importante vantaggio, è legato alla possibilità di scegliere in autonomia quanto intensa dev'essere l'illuminazione: decidi fra due livelli qual è la migliore per le tue esigenze.

Insomma, questa lampada da notte di Xiaomi è pronta a diventare la migliore amica anche dei più scettici. Fondamentalmente, devi solo posizionarla e poi godere di tutti i suoi vantaggi e oggi ne hai uno in più a disposizione: il prezzo irrisorio. Su Amazon è finalmente tornata in sconto a 11,99€ appena con spedizioni super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

