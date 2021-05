Xiaomi Mi TV 4S 55″ ti porta il cinema in casa in 4K a prezzo eccezionale. Infatti, con gli sconti Gshopper la porti a casa a 399€ con spedizioni rapide e gratis da magazzino europeo: il prodotto parte dalla Germania ed arriva a casa tua in pochi giorni. Devi solo accaparrartela subito e – prima di pagare – inserire il codice sconto “389BB6A771” prima di pagare.

Xiaomi Mi TV 4S 55″ smart 4K: offertona a tempo

Un’occasione a tempo, che porta il mondo di Android TV e la potenza del Chromecast a casa tua, su uno schermo da 55″ di ottima qualità. Grazie al colosso cinese, anche le televisioni intelligenti ora si possono comprare a una cifra ragionevole, se poi sono in sconto, allora è un vero e proprio affare.

Grazie al telecomando in dotazione, potrai immergerti nel mondo dell’intrattenimento on demand in modo facile e veloce: non solo potrai richiamare rapidamente Netflix e Prime Video dal pulsante dedicato, ma c’è anche un tasto che ti darà rapido accesso a Google Assistant.

Tu devi solo collegare il mega TV smart Xiaomi da 55″ a Internet (WiFi o Ethernet) e lasciare che il mondo che ha da offrirti ti impressioni.

Con 399€ non c’è niente di meglio che tu possa trovare in questo momento. Se cerchi una nuova televisione, il consiglio è uno solo: approfittane adesso, metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “389BB6A771”. Gshopper è uno store super affidabile, dal quale ci serviamo anche noi: non c’è da temere.

Le spedizioni, come anticipato, sono rapide e gratis, direttamente da magazzino europeo. Non perdere le migliori occasioni top: il meglio lo trovi solo sul canale Telegram di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home