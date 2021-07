Xiaomi ha appena registrato il marchio per “Magic Control“; potrebbe trattarsi di un telecomando intelligente. Scopriamo tutti i dettagli nell'articolo completo.

Xiaomi Magic Control: il brevetto che non ti aspetti

L'OEM cinese ha appena presentato una nuova domanda di marchio che potrebbe essere riferirsi ad un prodotto di elettronica di consumo imminente. L'applicazione è per “XIAOMI MAGIC CONTROL“, e potrebbe trattarsi di un nuovo telecomando universale intelligente.

Questa domanda di marchio per il Magic Control è stata depositata per più categorie tra cui vendite pubblicitarie, ricerche di design, strumenti scientifici e servizi di comunicazione. Al momento, tale marchio però, è ancora in attesa di registrazione. Sfortunatamente, a parte il nome di questo prodotto, non abbiamo informazioni reali su cui indagnare al momento poiché è solo una richiesta di brevetto (rilevata da ITHome). Tuttavia, possiamo fare alcune speculazioni sulla natura o sulla funzione di questo dispositivo.

Il nome “Magic Control” è abbastanza simile a quello di un gadget lanciato in precedenza dal gigante tecnologico cinese soprannominato Mi Magic Controller. Si trattava di un cubo che funzionava come un telecomando standard, il quale ha permesso agli utenti di essere utilizzato con diversi gadget IoT tra cui lampade, televisori, purificatore d'aria, insieme a smart TV e altri device smart.

L'aspetto più notevole di questo prodotto era che alcune azioni venivano immesse semplicemente scuotendo il cubo, spostandolo e persino ruotandolo di 90 gradi o 180 gradi, o facendo un doppio tap su di esso. Quindi, il Magic Control potrebbe essere simile a questo “vecchio” gadget. Tuttavia, potrebbe anche arrivare con funzionalità aggiuntive come il supporto alle gestures o ai gesti aerei. Ma non abbiamo modo di saperlo con certezza. Vi invitiamo a digerire il tutto con “un pizzico di sale“.

Xiaomi

Elettronica