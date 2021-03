Il celeberrimo zaino di Xiaomi – modello Casual Daypack – è adesso in sconto su Amazon – nella bellissima colorazione blu notte – a pezzo eccezionale: solo 12,57€ con spedizioni rapide e gratis.

Xiaomi: zaino in super sconto

Si tratta del colore più bello, il “Dark Blue”. Uno zaino leggerissimo, perfetto per tutti i giorni. Ampio all’interno, grazie alle tre tasche esterne potrai portare con te tutto quello che ti serve.





Una delle tasche sterne è dotata di cerniera mentre le altre due sono perfette per mettere l’ombrello oppure una bottiglia d’acqua.

All’interno potrai mettere invece tutto quello che ti serve: decidi tu come usarlo. Ad esempio, io ne ho uno che metto sempre in valigia quando viaggio (occupa pochissimo spazio) e poi lo uso come zaino per tutti i giorni.

Per approfittare subito del super sconto presente su Amazon, devi collegarti al sito e completare l’acquisto del tuo zaino di Xiaomi a 12,57€ prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

