Di design, realizzato con ottima materiali, con ampio display ed eccellente autonomia energetica. Lo smartwatch Haylous LS05 è by Xiaomi, ma lo sanno in pochi. Per questo lo paghi una sciocchezza ed ora su Amazon è anche in sconto: sii nella ristretta cerchia di chi ha approfittato dell'occasione e portalo a casa a 28€ circa. Le spedizioni? Rapide e gratis.

Xiaomi: ottimo smartwatch, super sconto

Questo è quel wearable che, se non sai da dove proviene, non sai come mai costi poco e sia così completo. Te lo spiego io il motivo: proviene dall'incubare di prodotti innovativi di Xiaomi, dalla piattaforma YouPin, ben più nota in Cina.

Da noi arrivano in “incognito” perché ufficialmente non riportano il marchio, ma la realtà è che fanno parte dell'ecosistema del colosso cinese. Con lo sconto Amazon del momento, l'affare lo fai sul serio perché questo gioiellino è completo sotto ogni punto di vista.

Diventerà il tuo migliore amico da polso, pronto ad affiancarti in una gestione molto più efficace delle notifiche ricevute su smartphone: non dovrai più prenderlo ogni volta. Non solo, ovviamente questo è il perfetto monitor per la salute e per lo sport: potrai tenere traccia dei tuoi progressi sportivi, ma anche di parametri fondamentali come il battito cardiaco e la valutazione della qualità del riposo notturno.

In ultimo, non trascurare un parametro fondamentale: l'eccellente autonomia energetica di questo wearable, che dura fino a 30 giorni!

L'occasione di fare un vero affare è oggi, questo eccezionale smartwatch Haylou LS05 by Xiaomi ora lo porti a casa a 28€ con spedizioni rapide e gratis. Attento però, devi completare l'acquisto prima che le scorte (già limitate) finiscano. Le spedizioni? Rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Il prodotto è finito? Sai che iscrivendoti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net avrai la possibilità di conoscere queste chicche in anteprima?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch