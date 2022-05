Xiaomi: lo smart speaker con Google a 34€ è IMPERDIBILE, spettacolo

Il meraviglioso smart speaker di Xiaomi, potente e compatibile con l’assistente vocale di Google, è in gran sconto su eBay a un prezzo che non potrebbe essere più interessante.

Usalo per sfruttare il potenziale dell’assistente vocale, ascolta la musica che ami di più con una qualità eccezionale e gestisci la casa smart. Questo gioiellino, a 34€ circa appena, è una chicca da non perdere: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità limitata.

Xiaomi: il meraviglioso smart speaker è in sconto

Un prodotto pensato per rendere ancora più intelligente la casa, aggiungendo contemporaneamente un oggetto di design come questo. In pochi secondi, lo abbini alla rete WiFi di casa e inizi godere del potenziale di una potente cassa audio che lavora in concerto con l’intelligenza dell’assistente di Google. La luce LED sulla parte superiore è un valido supporto visivo e si abbina perfettamente al pannello touch di gestione rapida.

Usando la tua voce, richiami la sua attenzione e puoi chiedere qualsiasi informazione, ma anche gestire la casa intelligente. Un concentrato di tecnologia, che è anche esteticamente irresistibile. Dotato di tecnologia Bluetooth, puoi anche abbinarne due fra loro per creare un sistema stereo ancor più potente, che gestisci sempre semplicemente utilizzando la voce.

Non perdere l’occasione di portare a casa questo meraviglioso speaker smart di Xiaomi a prezzo ridicolo da eBay. Completa l’ordine al volo e accaparratelo a 34€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, ma la disponibilità è limitata.