Xiaomi LIQUIDAZIONE piena su Amazon: prodotti premium da 9,99€ a meno di 50€

Su Amazon le occasioni non mancano mai. Questi spettacolari prodotti Xiaomi li prendi a prezzo piccolissimo, grazie agli sconti del momento: si parte da 9,99€ appena. Dovrai essere molto veloce per fare affari però: è tutto in rapido esaurimento. Spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Abbiamo selezionato per te ben 6 imperdibili affari, dai subito un’occhiata!

Numero 1: il celeberrimo repeater WiFi potente e facile da configurare. In sconto del 50%, se non è già finito lo prendi a 9,99€ appena.





Numero 2: gli iconici auricolari true wireless Redmi Buds 4 Lite. Perfetti per ascoltare musica e parlare al telefono a mani libere, in promozione li prendi a 18,99€ (sconto 46%).





Numero 3: bellissimo, potente e versatile. L’utilissimo smartwatch Redmi Watch 3 Active – completo di un sacco di funzioni dedicate a sport e salute – a questo prezzo è imperdibile. Telefoni anche dal polso: un portento! In sconto lo prendi a 39,99€ soltanto.



Numero 4: Mi TV Stick, con il suo completissimo telecomando Bluetooth, è perfetto per rendere smart qualsiasi schermo e televisore dotato di ingresso HDMI. Un sistema avanzato, basato su Android TV, che risulta semplice e intuitivo da utilizzare. In promozione, lo prendi a 42,98€;

Numero 5: non ci crederai, ma Xiaomi fa anche tagliacapelli elettrici di alta qualità! L’Hair Clipper funziona senza fili, grazie alla batteria integrata ricaricabile, è regolabile, affidabile e precisissimo. Soprattutto, a questo prezzo è imperdibile: prendilo a 34,90€ appena.

Numero 6: per finire, l’apprezzatissimo – e ormai iconico – speaker wireless da 16W. Gran potenza in dimensioni compatte e design elegante. Abbinalo in Bluetooth ai tuoi dispositivi e usalo per ascoltare la musica che ti piace di più ovunque. Batteria ricaricabile a lunga durata, pulsanti rapidi di gestione e resistenza al contatto accidentale con l’acqua. Prendilo in sconto a 35,99€ appena.

Visto che eccellenti occasioni Xiaomi ci sono su Amazon adesso? Approfitta delle promozioni e completa rapidamente i tuoi ordini per approfittarne. Le spedizioni sono veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce però, si tratta di occasioni a tempo super limitato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.