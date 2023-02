Xiaomi: l'iconica stampante fotografica SMART a prezzo assurdo per poco (59€)

Fra i prodotti più particolari e interessanti di Xiaomi c’è la stampante fotografica smart portatile. La colleghi direttamente allo smartphone e stampi i tuoi ricordi in qualsiasi momento lo desideri. Non serve inchiostro, basta usare la speciale carta fotografica (tagli 2X3″ ovvero 5 per 7,6 centimetri) e usare la fantasia. Questo speciale modello, in abbinata all’applicazione per smartphone, permette di creare effetti AR, ovvero di realtà aumenta, particolarissimi.

Approfitta della promozione eBay del momento e prendila a mini prezzo: mettila nel carrello, applica il codice “CASA23” al momento del pagamento e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite in pochissimi giorni.

Super compatta, è semplice e divertente utilizzarla. La accendi, la abbini in Bluetooth allo smartphone e – attraverso la speciale applicazione – inizi a divertirti. Porta su carta le immagini che ami di più, ma non limitarti a questo. Infatti, quando stampi puoi impostare l’immagine in modo che – quando scagionata – sia in grado di mostrare scene in realtà aumentata con video e audio: spettacolare.

Non perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su eBay e porta a casa la speciale stampante fotografica smart di Xiaomi. Mettila nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “CASA23”. La prendi a 59€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente veloci e gratuite, garantite in pochi giorni. Sii rapido, la disponibilità in promozione è limitatissima,

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.