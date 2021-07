Xiaomi Mi Router 4A è un router 5Ghz spettacolare, perfetto soprattutto per la casa smart e non solo. Ora da Amazon lo porti a casa a 17€ circa con spedizioni rapide e gratis: eccellente sconto, ma pochi pezzi.

Xiaomi: l'ottimo router è in gran sconto

La casa smart, il doppio smartphone, la lampadina connessa, il decoder connesso: povero router. Ce ne vuole uno buono, in grado di supportare tanti dispositivi. Diversamente, la connessione senza fili sarà lenta, intoppata, ingessata.

Non serve però spendere tanto per avere una buona soluzione. Quello che serve è scegliere la soluzione giusta, che metta insieme qualità e prezzo.

Proprio per questo, quando ho scoperto che il gioiellino di Xiaomi era tornato in sconto, non ho esitato a segnalartelo. Un solo prodotto e 4 potenti antenne: lo colleghi con un cavo di rete al modem principale, lo configuri in pochi secondi e poi sei pronto! A disposizione avrai sia la connettività 5Ghz che quella 2,4Ghz.

La prima è perfetta per dispositivi che sono abbastanza vicini al router e tocca punte di 867Mb/s di velocità. La seconda è invece il massimo per device più lontani (anche di parecchio) e quindi è il top per la casa smart.

Con il gioiellino di Xiaomi potrai collegare fino a 64 dispositivi in contemporanea e configurarne ogni parametro e attraverso l'applicazione dedicata.

Il momento di fare un affare assurdo è adesso, con questo router wireless 5Ghz in sconto a prezzo esagerato: lo prendi da Amazon a 17€ circa con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non ti serve la rete 5Ghz? Allora pagalo ancora meno: solo 13€ circa!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

