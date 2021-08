Un gioiellino. Questa lavagna di Xiaomi (da ben 13,5″) è super smart ed è perfetta per grandi e piccini. Prendi appunti, fai disegni ed eviti di sprecare carta! Quando hai finito, cancelli tutto e il bello è che il super pennino lo trovi in kit ed è magnetico: rimane attaccato al tuo dispositivo e non rischi di perderlo.

Completa ora il tuo ordine da eBay per approfittare del prezzo più basso possibile: metti subito il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “MIDAYSAGO21”.

Xiaomi: lavagna smart in gran sconto

Bellissimo ed elegante. Questo dispositivo è l'evoluzione della classica lavagnetta riutilizzabile: grazie agli eccellenti materiali di costruzione, si presta perfettamente per utilizzo professionale. Più leggero di un tablet, per prendere appunti o eseguire schizzi veloci è essenzialmente perfetto. Quando hai finito, semplicemente cancelli tutto. Se invece vuoi tenerne traccia, il materiale si presta perfettamente alla possibilità di scattare una foto con lo smartphone e archiviarla.

Praticamente ti libererai del fardello e dello spreco dei blocco note: basterà la tua lavagna super smart di Xiaomi, che – fra l'altro – impressionerà chiunque ti vedrà utilizzarla.

Esteticamente è veramente bella. Se poi hai dei bambini, puoi darla a loro per potersi divertire, dando sfogo alla fantasia.

